Filippi: «Silipo contro il Catania ha fatto bene. Lancini e Palazzi...»

«Lancini ha recuperato, da due giorni si allena con la squadra, è una soluzione ottima sia a due che a tre. Per il resto abbiamo tutti i centrali a disposizione e appena rientreranno tutti gli infortunati sarà ancora più bello lavorare con tutta la squadra a disposizione. Palazzi considerato ormai difensore centrale? Dietro da delle ottime garanzie, ma anche a metà campo, si allena bene e lo sfruttiamo dove ci può servire. Dietro è una soluzione importante e lo faremo giocare lì quando ci sarà bisogno.

Silipo è giovane e sta facendo bene, per me a Catania ha fatto bene. In questi giorni si è allenato benissimo e il gol arriverà anche per lui, ha tutte le carte in regola per scrivere pagine importanti della sua carriera». Queste le parole di Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Juve Stabia