Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Foggia.

Ecco un estratto delle parole del tecnico:

«Silipo e Valente saranno assenti domani. Silipo è assente per la febbre, Valente accusa un problema alla caviglia. Assetto offensivo senza Valente? È vero che è un giocatore abbastanza particolare in questo modulo dove ti va a creare squilibri in fase offensiva, ma anche Giron, che è il suo sostituto naturale garantisce buona fase offensiva e difensiva. Non troveremo difficoltà nel sostituire Valente. Fella? Peppe sta sempre meglio ogni giorno che passa, ha avuto qualche piccolo fastidio che sta superando ma ad oggi ha fatto bene per i minuti fatti in campo, lo vedo preso e intraprendente. È voglioso di sbloccarsi quando prima, anche se a me garantisce la prestazione anche senza gol. Assenza Buttaro? Alessio ha caratteristiche abbastanza particolari, da marcatore stile Accardi, ma gli altri difensori sono anche bravi, non troveremo difficoltà nel sostituirlo. Poi tutto dipende dall’interpretazione collettiva della gara. Se i ragazzi fanno ciò che sanno fare domani sarà una bella partita e possiamo avere la meglio contro una squadra forte come il Foggia»