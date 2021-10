Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Foggia.

Ecco un estratto delle parole del tecnico:

«Noi l’asticella dobbiamo puntarla più in alto possibile, è vero che siamo in ritardo rispetto al Bari l’unica che sta avendo un percorso fluido, ma dopo 7 partite non mi sento di dire che dobbiamo puntare al secondo posto, noi lavoriamo su noi stessi, analizziamo dettagliatamente tutte le nostre prestazioni. La squadra oltre a lavorare bene tatticamente fa tutto quello che gli viene chiesto. Io sono ciecamente fiducioso in tutto quello che fanno. Avrei voluto più punti in classifica, questo è ovvio, le partite vanno giocate contro gli avversari sotto tanti aspetti. Uno deve leggere, capire e analizzare la prestazione della squadra. È vero che abbiamo sbagliato qualche prestazione e ne abbiamo identificato gli errori. Ma io credo nei miei ragazzi. È normale che siamo in ritardo sul Bari, se avessimo avuto 3-4 punti in più saremmo stati al passo. Ma dopo sole 7 partite non mi butto giù o non mi esalto con qualche punto in più, mantengo l’equilibrio e impunto fiducia alla squadra».