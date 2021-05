«Rischio di cadere nella provocazione? No, per quanto ci riguarda no. Faremo di tutto perché ciò non accada. La stiamo preparando bene anche sotto questo aspetto. Dobbiamo pensare al campo. Magari loro la stanno preparando sotto questo aspetto. Loro sono forti, una società gloriosa come lo siamo noi. Non dobbiamo cadere nel tranello loro. Almici pronto a giocare domani? Coloro che sono a disposizione sono disponibili al 100%. Alcuni sono in ritardo per il lungo periodo di lavoro differenziato, ma oggi stanno a regime». Queste le parole di Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, alla vigilia di Avellino-Palermo.