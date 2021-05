«La spinta dei tifosi può fare solo piacere. Giocheremo anche per loro per dargli una bella gioia. Domani gara da contropiede? La scelta di Kanoute a Castellamare è stata ponderata e, a posteriori, azzeccata viste le caratteristiche dei difensori avversari. Non abbiamo giocato di contropiede lì. Domani sceglieremo chi far giocare davanti. Andrea ha fatto benissimo l’altro ieri. Queste partite si devono risolvere in corso e con gli uomini che hai in panchina che devono avere qualcosa in più rispetto a chi sta giocando, cosa che ho trovato sempre con i miei ragazzi». Queste le parole di Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, alla vigilia di Avellino-Palermo.