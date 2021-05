«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. A me la squadra è piaciuta, siamo stati sempre sul pezzo. Al contrario del collega che si è lamentato tutta la settimana accettiamo il verdetto. Abbiamo avuto la nostra occasione, non siamo stati bravi a sfruttarla, ma non rimprovero nulla ai ragazzi. Abbiamo lottato fino alla fine per andare avanti. Faccio i complimenti all’Avellino». Queste le parole del tecnico del Palermo, Filippi, dopo l’eliminazione ai playoff di serie C contro l’Avellino.