Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Foggia.

Ecco un estratto delle parole del tecnico:

«Cosa manca al Palermo? Manca la sfrontatezza e l’essere sbarazzino e quasi incosciente in tutto quello che fa. I miei ragazzi lavorano benissimo e sono molto intraprendenti ed è questo che chiedo alla mia squadra. Di giocare senza blocchi mentali e fare quello che sanno fare e sviluppare ciò che preparano in allenamento. In questi ultimi giorni vedo più sicurezza e consapevolezza, sono convinto che siamo sulla strada giusta, loro devono solo continuare a fare quello che stanno facendo. Nel giro di poche settimane le prestazioni arriveranno Noi dobbiamo giocare su noi stessi e giocare solo per fare i tre punti. Bisogna andare avanti e inanellare sempre prestazioni più convincenti, quello che stiamo facendo da qualche settimana. Cessione società? Sulla questione società non so nulla, ho letto qualcosa, ma non mi crea nessuno squilibrio né a me né ai ragazzi, se qualcosa ci sarà questo non lo so. Vedremo».