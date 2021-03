“In considerazione dell’aumento del numero di pazienti bisserà i che, in quest’ultima settimana, sono stati ricoverati presso l’ospedale di Caltanissetta a causa dell’impronta a dei contagi riscontrati bella nostra città si chiede di incrementare i posti letto sua in degenza ordinaria Covid che in terapia intensiva.

Caltanissetta da alcuni giorni è in zona rossa proprio per l’alto numero di contagi. Al momento i positivi sono 402. Al fine di alleggerire nella immediatezza l’attuale pressione sull’ospedale Sant’Elia si ritiene necessario l’ampliamento, con effetto immediato, dei posti letto all’interno della Rsa. Ciò consentirebbe ai cittadini affetto da Covid un ricovero nella propria città evitando ulteriori disagi”.





Queste le parole del primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino, rilasciate in un video sulla propria pagina Facebook in merito ai posti letto che cominciano a scarseggiare in Terapia Intensiva nell’ospedale della città siciliana.

Di seguito il video delle parole rilasciate dal primo cittadino: