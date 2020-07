In merito agli adempimenti economici da assolvere entro la giornata di oggi e ai pagamenti degli stipendi di marzo, aprile e maggio, attraverso un comunicato la Figc ha constato come gli enti competenti non abbiano ancora concluso di procedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale e disposto che sia sufficiente l’avvenuta presentazione della domanda di integrazione salariale limitatamente al periodo utilizzato dall’Inps o da altro ente. Un sospiro di sollievo per tanti club di Serie C che, a causa dei ritardi con la Cig, avrebbero rischiato penalizzazioni in massa.