Pino Capua, membro illustre della commissione medica della FIGC, nonché presidente della commissione antidoping, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Toccati argomenti delicati come la ripresa dei campionati, dalla Serie A alla D. Queste le sue parole: “L’obiettivo di tutti è quello di far ripartire il calcio, sedendoci ad un tavolo e ragionando, una soluzione si trova – afferma Capua -. Per quanto riguarda i dilettanti, bisognerà attendere un vaccino, il rischio 0 non ci sarà a settembre, ottobre o novembre. Bisogna avere grande pazienza ed equilibrio, perché sono molto numerosi”.