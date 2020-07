Secondo quanto riferito dalla Figc, nella stagione 20/21, un giocatore potrà trasferirsi in tre club diversi nell’arco dell’anno. Ecco la nota ufficiale:

“Su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/2021, è consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre”.