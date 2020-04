Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incontrato in video conferenza i componenti dell’organismo medico della Figc, per analizzare e stilare un protocollo di garanzie per far ripartire il calcio dopo l’emergenza coronavirus.

Resta in primissimo piano la tutela della salute di atleti, arbitri, staff e addetti ai lavori. Sono state presentate quindi le linee guida e il protocollo che sarà ispirato ai tre principi fondamentali della semplicità, fattibilità e attendibilità medico-scientifica.

I professionisti dovranno effettuare tutti gli esami generali. Figc ed esperti hanno poi discusso i protocolli per calciatori e membri dello staff contagiati e guariti dall’infezione da Covid19. Gli esami diagnostici che sono stati indicati per questa particolare categoria seguiranno un protocollo adeguato alla gravità clinica dell’infezione subita.

Tutte le indicazioni sono estese anche agli arbitri. La Fogc raccomanda infine che in caso di ripresa, squadra e staff tecnico dovranno essere riuniti in un luogo chiuso al pubblico e sanificato.