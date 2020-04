Anche a Palermo potrebbero essere usati i droni per i controllare che i cittadini rispettino la quarantena. Questo è quanto ha anticipato il sindaco Leoluca Orlando nel corso della seduta di oggi del Consiglio Comunale. Ecco le sue parole, riportate da “Gds.it”: «Da venerdì speriamo di avere a disposizione i droni», per monitorare come risponde la città al lockdown da Covid-19. «Enac ha autorizzato il Comune a fare utilizzare i droni alla polizia municipale – ha aggiunto -. Abbiamo stipulato il contratto di assicurazione fino al 31 dicembre per monitorare al meglio la città, soprattutto nelle prossime giornate di festa. A Palermo c’è una nuova povertà – ha proseguito -. Alcune famiglie sono passate da una situazione di agiatezza a povertà. Penso a chi operava nello sport o nel turismo, ma anche ai lavoratori in nero che sono vittime di un sistema e che non possono essere lasciati morire di fame. Siamo in contatto continuo con la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo. Abbiamo ottenuto un provvedimento serio che ci ha portato ad avere accreditati dei fondi importanti».