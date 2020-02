Secondo quanto riportato dal “The Times”, l’attuale capo dello sviluppo globale del calcio, Arsene Wenger, avrebbe in mente di introdurre una nuova regola relativa al fuorigioco che potrebbe rivoluzionare il calcio ed il modo di giocare delle squadre. Infatti, l’ex Arsenal vorrebbe introdurre la regola che per decretare il fuorigioco, ci dovrà essere “luce” tra il difensore e l’attaccante. Basterà quindi che l’attaccante sia in linea con parti del corpo che legalmente possono portare al gol, escludendo dunque mani e braccia. Il tutto verrà discusso il 9 febbraio a Belfast. Se la proposta dovesse passare potrebbe essere già introdotta in occasione di Euro2020.