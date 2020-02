Electronic Arts è finita nell’occhio del ciclone. Due avvocati francesi sostengono che la modalità FUT di FIFA 20 deve essere considerata gioco d’azzardo. FIFA Ultimate Team è una modalità del noto gioco di calcio che consente di competere con gli avversari schierando la propria squadra dei sogni, formata da giocatori di tutte le squadre che però non sono immediatamente disponibili. Per poter utilizzare i giocatori in questa modalità occorre ottenerli acquisendo le carte virtuali che li riguardano, una versione digitale delle vecchie figurine che vengono vendute in pacchetti dei quali non si può conoscere preventivamente il contenuto. Inoltre, più un giocatore è forte e in voga e minore è la possibilità di trovarlo in uno di questi pacchetti, con il risultato che per assemblare un team veramente competitivo occorra sfidare le statistiche e spendere un quantitativo indefinibile di denaro per acquistare potenziamenti casuali. Per questo motivo Karim Morand-Lahouazi e Victor Zagury, due avvocati parigini, hanno deciso di intraprendere una causa legale contro EA Sports evidenziando che per avere successo in FIFA Ultimate Team è necessario spendere ingenti somme di denaro per ottenere in modo totalmente casuale calciatori importanti, equiparando il sistema al gioco d’azzardo. Al momento EA Sports non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla controversia legale e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in tal senso.