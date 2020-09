La Fidelis Andria, società del gruppo H di serie D scenderà in campo per la prima gara di campionato con impresso il messaggio sociale “Giustizia per Chico Forti”, scelta voluta dal club e dalla Csa, partner della società pugliese nella comunicazione che già nello scorso marzo aveva tappezzato la città di volantini e striscioni per una vicenda che attende una soluzione da oltre 20 anni. Ecco le immagini: