Fidatevi di me: prendiamolo a parametro zero | Inzaghi prova a convincere Oaktree e Marotta

Simone Inzaghi ci mette la faccia e si fa avanti con la società: vuole convincere Marotta e Oaktree a prenderlo a tutti i costi.

Sono ore calde in casa Inter in ambito mercato. in questo momento a tenere banco e infatti l’allineamento della filosofia tra proprietà, società, e parte tecnica ossia allenatore. Oaktree nonostante sia subentrato in corsa, vorrebbe instaurare un nuovo modello di azione per quanto riguarda il mercato.

Meno parametri zero e più giocatori giovani su cui investire e magari poter ricavare entrate in futuro. Poi c’è il modus operandi di Marotta, diventato presidente, che ha fatto delle occasioni di mercato a basso costo le fortune degli ultimi 10 anni della sua carriera. Ma l’Inter dovrà allinearsi in fretta, perché ancora qualcosa i nerazzurri dovranno fare tra il reparto avanzato e quello difensivo, che ha subito un forfait per infortunio.

In entrata adesso la società aveva chiuso le porte a un calciatore che era finito nel mirino di Inzaghi, per questioni anagrafiche e non certamente di costo. Secondo quanto riportato dal corriere dello sport però Inzaghi avrebbe alzato la voce e sarebbe provando a convincere il club.

Inter, Inzaghi prova a convincere la società

Ricapitolando la situazione in difesa dell’Inter, rimane ancora in bilico il rinnovo di Denzel Dumfries. L’olandese infatti è in scadenza nel 2025 e le sue richieste sono molto alte circa a 5 milioni di euro a stagione.

In ballo ci sono anche altri rinnovi del reparto difensivo, sempre in scadenza tra un anno, ma a creare apprensione e soprattutto l’infortunio di Buchanan, che ha lasciato un vuoto in difesa. Sfumato Cabal, l’Inter era piombata su Ricardo Rodriguez, ma la società aveva frenato. Adesso pare che Inzaghi stia tentando di far andare la società sul giocatore nonostante i dubbi: ecco a che punto è la trattativa.

Inter, torna di moda Rodriguez

Per il ruolo di braccetto dunque, sarebbe tornato secondo il corriere dello sport di moda Rodriguez. Il giocatore infatti è andato in scadenza di contratto con il Torino e per la sua duttilità tattica e la sua esperienza, sarebbe se con Inzaghi il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di braccetto sinistro.

Mancino di grande qualità, colonna della Svizzera in nazionale, Rodriguez arriverebbe a Milano a parametro zero. La sua candidatura per la difesa ha ripreso quota proprio in mancanza di alternative, visto che l’Inter per un ruolo marginale non avrebbe intenzione di sborsare cifre alte. Qualora Inzaghi dovesse riuscire a convincere la società Rodríguez avrebbe già fatto sapere di gradire la destinazione. L’operazione sembra però ormai quasi compromessa: si attende solo l’ufficialità e poi Ricardo Rodriguez diventerà un nuovo calciatore del Betis Siviglia.