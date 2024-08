Gazzetta dello Sport: “Serie B. Affari da big: il Palermo prende anche Verre e si scatena la Cremonese”

Valerio Verre, se messo nelle giuste condizioni, può rappresentare un vero e proprio jolly per il centrocampo del Palermo. Capace di giocare sia come mezzala offensiva che come trequartista, Verre offre una versatilità tattica che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’allenatore Dionisi. Questo è particolarmente rilevante dato l’infortunio di Segre, che rischia di tenere il centrocampista fuori dai giochi ancora per un po’ di tempo. La capacità di Verre di ricoprire più ruoli e la sua esperienza potrebbero quindi costituire un’arma in più per la squadra, aumentando le opzioni a disposizione del tecnico rosanero.