L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Luca Ficarrotta, attaccante del Palermo. Se ho pensato di calciare il rigore contro il Marsala? «I rigoristi scelti dal tecnico eravamo io, Ricciardo e Mauri. Gianni non se l’è sentita, nulla di anormale, e Lancini gli ha voluto dare la palla per dimostrare a tutti che la squadra è con lui. Alla fine ha tirato Mauri perché ha chiesto lui di tirare, per me andava bene comunque».