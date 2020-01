L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Luca Ficarrotta, attaccante del Palermo. Giungere allo scontro diretto col Savoia con un altro filotto di vittorie è possibile? «Abbiamo nelle corde altre dieci vittorie di fila, sì, ma la sfida col Savoia è troppo in là, non dobbiamo pensare a loro. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, a lavorare e fare meno errori possibili, aiutandoci a vicenda. Le loro parole ci daranno pure un po’ di fastidio, ma certe dichiarazioni non hanno senso. È inutile punzecchiare».