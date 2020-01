L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Luca Ficarrotta, attaccante del Palermo. Quanto le manca la Serie C? «Sono uscito dal giro dopo l’esperienza con la Nocerina nel 2013 e sono rimasto in D tutti questi anni. Prima di venire a Palermo avevo la possibilità di tornare tra i professionisti, ma il richiamo di casa è stato troppo forte. Ho tanta voglia di dimostrare a me stesso, non ad altri, di poter stare ancora a Palermo». Se il campionato finisse oggi, penserebbe di meritare una conferma in C? «Valuteranno il presidente e i direttori. Spero intanto che il 2020 possa essere l’anno del ritorno del Palermo in Serie C e spero di rimanere qui, perché è il mio sogno».