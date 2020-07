Dopo la morte di Giuseppe Rizza (CLICCA QUI), ex calciatore tra le altre di Juventus e Juve Stabia, in merito all’accaduto è intervenuto anche Luca Ficarrotta. Ecco qui di seguito quanto scritto dal giocatore attraverso il proprio account Facebook: “Un ragazzo speciale,un campione, ma soprattutto un fratello e compagno di fantastiche battaglie in campo.. riposa in pace Peppe, condoglianze alla famiglia”.