Il Pescara non è contento dell’andamento di Luciano Zauri in panchina, la dirigenza biancoazzurra si starebbe guardando intorno alla ricerca di un tecnico che possa risollevare le sorti della squadra abruzzese. Secondo quanto riporta “Il Centro” sarebbero 2 gli allenatori in lizza per sostituire l’ex giocatore della Lazio, ovvero Pasquale Marino e Roberto Stellone, entrambi 2 ex rosa.