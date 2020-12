Feste private nel mirino. Secondo quanto riportato da “Gds.it” verranno intensificati i controlli in vista del periodo natalizio.

Ma alcuni maxi-assembramenti si sono già verificati in Sicilia. A Siculiana, in provincia di Agrigento, sono stati multati in 42: avevano organizzato e partecipato a una festa di compleanno.





Ad Alcamo Marina i carabinieri hanno interrotto una festa di compleanno in una villetta. Vi partecipavano 13 giovani incuranti delle norme anti-Covid.