Casertana e Turris, da tempo alle prese con la delicata situazione stadio, requisito fondamentale per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa, ha confermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di aver concesso l’utilizzo del Partenio-Lombardi alle due squadre. Di seguito le sue parole: “Sicuramente il Partenio va ristrutturato e ci stiamo lavorando, chiaramente in project financing altrimenti non avremmo i soldi necessari per farlo. Dopo aver sentito i sindaci di Caserta e Torre del Greco ho deciso di non tirarmi indietro, al di là del sano antagonismo sportivo, per non creare disagi anche a loro. Ho dato la disponibilità per indicare il Partenio per l’iscrizione, anche se non verranno disputate partite di Turris e Casertana nel nostro impianto”.