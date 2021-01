L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” scrive di una settimana ricca di impegni per Massimo Ferrero.

E’ una settimana ricca di appuntamenti, si legge. Proprio oggi il presidente e la sua famiglia, attraverso gli advisors Vidal e Ponti, si confronteranno al Tribunale Fallimentare di Roma con Stefano Cardinali, giudice delegato della procedura per il concordato preventivo di Eleven Finance.





L’ appuntamento previsto inizialmente per la giornata di ieri – martedì 26 gennaio 2021 – è stato spostato di 24 ore per motivazioni di calendario dei giudici. Domani la società blucerchiata è coinvolta, insieme agli altri club di Serie A, nell’assemblea di Lega che esaminerà le offerte dei diritti televisivi del prossimo triennio. Sarà anche il giorno che risolverà il ballottaggio tra Vidal e Carnevali del Sassuolo per il posto di sesto e ultimo componente del Cda della costituenda Media Company.