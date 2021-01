La sessione invernale del calciomercato 2020/21 si concluderà lunedì 1 febbraio.

Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se., organizza nella giornata di lunedì 1° febbraio 2021, la fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2020/21, che si terrà all’Hotel Sheraton Milano San Siro, via Caldera, 3 – Milano. Le aree adibite alle trattative resteranno aperte dalle ore 10 alle ore 20





Per quanto riguarda gli accessi stampa, in osservanza di tutte le dovute prescrizioni in tema di prevenzione dal contagio da COVID-19, l’evento si svolgerà in forma ristretta e l’accesso all’area media sarà riservato esclusivamente ai right holders.