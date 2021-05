Daniele Faggiano resta in corsa per entrare a far parte della dirigenza della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX” la volontà di Ferrero sarebbe quella di mantenere il direttore sportivo Carlo Osti, studiando un nuovo ruolo per Faggiano.





Da sponda Genoa, però, filtra che Enrico Preziosi sarebbe disponibile a farsi carico di parte del contratto dell’ex dirigente rosa.