Dovrebbe essere terminata la fase di richiesta di chiarimenti tra i legali di Massimo Ferrero, Gianluca Vidal e Luca Ponti, e il Tribunale Fallimentare di Roma.

Secondo quanto riporta “Il Secolo XIX”, il giudice delegato Daniela Cavaliere per Farvem e Stefano Cardinali per il procedimento Eleven Finance devono emettere il giudizio di ammissibilità. Nella procedura di concordato in bianco, dopo il verdetto da parte dei giudici c’è il passaggio davanti all’adunata dei creditori, convocata entro 90-120 giorni. Dal bilancio depositato di Farvem si legge che la perdita ammonta a 13 milioni di euro e che il piano concordatario prevederà anche: «la cessione del ramo aziendale costituito dagli immobili locati in Via Marcio Rutilio» e, per quanto riguarda la Sampdoria: «l’apporto di finanza esterna con la quale pagare in percentuale i residui crediti». Dopo il verdetto dei giudici, per cui i tempi sono maturi, e in caso di votazione favorevole da parte dell’adunata dei creditori, la cessione della Sampdoria dovrebbe avvenire entro 30 mesi a partire dall’omologa del concordato.