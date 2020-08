Il Presidente Massimo Ferrero ha parlato a “Il Messaggero” a proposito della riapertura degli stadi. Ecco quanto dichiarato:

«Pensate alla capienza di ogni stadio, vogliamo il distanziamento, ok. Ma facciamo entrare la metà degli spettatori. A Marassi ventimila su quarantamila. Basta anche il quaranta per cento, con due sedili occupati su cinque. Bisogna riaprire, se non alla prima di campionato, alla seconda. Un po’ alla volta. Con regole chiare e uguali per tutti, senza fare figli e figliastri».