Giovanni Ferraù, uno dei soci della cordata SIGI pronta a rilevare il Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Catanista.eu”: «Ieri è stato firmato un accordo di intenti, una bozza condivisa con impegni reciproci di rinuncia da una parte ed avanzamento dall’altra. Finaria si è resa disponibile ad eliminare delle clausole che noi ritenevamo impresentabili. Per quanto riguarda l’eventuale promozione, c’è una nostra proposta di predeterminare un sovrapprezzo nel caso in cui il Catania dovesse essere promosso in Serie B, siamo ancora in trattativa per predeterminarlo, ma ripeto c’è una nostra proposta concreta».