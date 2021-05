L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giovanni Ferraù, presidente della Sigi.

«Fughiamo i dubbi che sono sorti in queste ore. Il Catania si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. Stiamo facendo ogni tentativo per arrivare a programmare un rilancio importante. Non abbiamo mai finito di discutere con eventuali e potenziali soci, con sponsor. Nessuno ha avuto la porta chiusa in faccia e nessuno l’avrà».





«Tacopina? In realtà non abbiamo mai smesso di sentirci. Tutto è possibile perché siamo aperti a tutte le possibilità» Il nodo principale resta la riduzione del debito, che Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia non hanno ancora assicurato. Questo passo, però, è necessario prima del 28 giugno per permettere al club etneo di iscriversi e pagare una somma di denaro inferiore.