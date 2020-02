«Nel primo tempo siamo stati ordinati, abbiamo condotto una buona gara. Siamo stati anche pericolosi contro il Savoia, poi nella seconda parte, nel momento in cui hanno intravisto qualche calo fisico da parte nostra, hanno migliorato notevolmente l’organico inserendo giocatori del calibro di Cerone e Chironi. Hanno messo in difficoltà la mia squadra, infatti ci siamo sciolti con la prima segnatura. C’è tantissima differenza tra le due squadre, secondo me non godiamo di una grandissima qualità fisica». Queste le parole dell’allenatore della Cittanovese, Ferraro, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito alla sconfitta contro il Savoia.