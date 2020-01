Il direttore generale dell’FC Messina Marco Ferrante è intervenuto a “Messinasportiva.it” parlando del momento di forma della propria squadra e del prossimo match contro il Palermo.

Il terzo posto ha portato qualche appassionato in più sugli spalti.

«Ben vengano se ne hanno voglia. Noi continueremo a lavorare per esprimere un buon calcio, anche perché non abbiamo altre armi. Al di là dei risultati abbiamo un’identità e non accade a tutte le squadre in questo campionato. Il presidente è stato chiaro: dobbiamo ottenere il massimo, poi ci giocheremo tutte le nostre carte, magari provando anche a cogliere l’eventuale opportunità del ripescaggio».

L’ex bomber del Torino ha un messaggio anche per Rocco Arena.

«Non gli si può dire nulla, dobbiamo soltanto ringraziarlo. A differenza di altri presidenti approdati negli anni a Messina, seminando parole, ha mantenuto tante promesse. Mattone dopo mattone è stato costruito qualcosa di importante».

Ferrante preferisce ora guardare avanti.

«Per una società nuova, partita da zero, senza scrivanie e palloni, non era facile ritrovarsi terza nonostante i punti persi. Sinceramente non ci rimproveriamo nulla ed è inutile guardarsi indietro. Meglio guardare il bicchiere mezzo pieno, con rinnovata consapevolezza nei propri mezzi».