Intervenuto ai microfoni di “Goalsicilia.it”, l’attaccante dell’Acr Messina Pietro Arcidiacono ha parlato della sfida al vertice tra Palermo e Savoia. Ecco le sue parole: «Lì davanti stanno viaggiando forte, il Palermo ha vinto il campionato appena si è iscritto in estate: gli oplontini hanno avuto l’occasione di riprenderli e non l’hanno fatto, se i rosanero non dovessero più sbagliare, hanno vinto».