Marco Ferrante il dg dell’ FC Messina, intervistato ai microfoni della “Gazzetta del Sud”, commenta così le prossime sfide e gli obbiettivi di fine stagione:

Vi attende un ciclo di cinque gare “terribili”: le tre campane a cominciare dal Nola, per concludersi il 22 marzo contro l’ACR… «Un toccasana, credo che ormai l’abbiano capito tutti che a noi piace giocare a calcio. Saranno cinque gare dalle quali capiremo anche quale sarà il nostro percorso, partite importanti per centrare l’obiettivo. Archiviato il capitolo primo posto, si punta alla poltrona d’onore o pensate solamente al podio? Diciamo che dopo quello che abbiamo visto domenica, l’assalto al primo posto diventa ancora più complicato. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di puntare più in alto possibile, non facciamo calcoli, almeno adesso, è chiaro che li faremo a fine stagione. Pensiamo ad affrontare un avversario alla volta cercando di ottenere il massimo, siamo riusciti a risalire fino al terzo posto, nulla ci è precluso se veramente si tiene conto di quanto avviene in campo. Non possiamo permetterci errori soprattutto in casa, dobbiamo sfruttare al meglio il fattore casalingo».