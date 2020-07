Salutato Stefano Sottili, terzo allenatore stagionale, la Feralpisalò volta ancora pagina ed è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore, per il campionato di serie C 2020/21: sarà Massimo Pavanel, ex tecnico della Triestina, a guidare i Leoni del Garda nella prossima stagione. Il mister portogruarese ha firmato un contratto biennale ed è stato annunciato dalla società attraverso un post sui propri canali social.