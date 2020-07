Fabio Pagliara, rappresentante della SIGI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Futura Production”. Ecco quanto raccolto da “Tuttocalciocatania.com”: «E’ una grandissima soddisfazione personale, umana, di cuore. Io l’ho vissuta con maggiore ansia sulla parte delle radici, essendo molto forte questo legame con la città. Nel goderci la bella notizia, un grande Catania fa grande Catania e noi abbiamo una responsabilità immensa. Le cose da fare sono milioni, la città ha tante aspettative e oggi dobbiamo effettuare un salto ad ostacoli superando tanti problemi da qui al 5 agosto, per poi fare tutto il resto. Dobbiamo liberare l’attività di Maurizio Pellegrino sulla parte sportiva, garantendo il nostro supporto, contestualmente cercando di andare avanti sugli altri fronti. Ognuno dovrà fare la sua parte. Auspichiamo l’ingresso di nuovi soci, questo non è un segno di debolezza ma di forza del nostro modello di azionariato diffuso. Oggi è più facile partecipare perché la cosa è andata in un certo modo, ci aspettiamo altri segnali dalla città».