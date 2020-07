Calciomercato in fermento in Serie C. Secondo quanto riportato da “Il Mattino” l’Avellino, prossimo avversario del Palermo nel girone C di Serie C, ha messo nel mirino Federico Vazquez della Virtus Francavilla. La società pugliese pare essere intenzionata a chiedere circa 500 mila euro per il trasferimento. Tuttavia, sul calciatore ci sarebbero anche altre squadre.