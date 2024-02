Feralpisalò-Palermo: squadre in campo a supporto di LAV in ricordo di Aron

Feralpisalò e Palermo F.C. oggi pomeriggio, in occasione della 24esima giornata di Serie BKT, torneranno in campo a supporto di LAV.

Da ieri sera alle 18 è online su CharityStars.com l’asta benefica per acquistare le maglie speciali dedicate all’iniziativa, firmate dai due capitani, Davide Balestrero e Matteo Brunori. Dopo il dramma vissuto da Aron, il pit bull bruciato vivo proprio a Palermo ad inizio anno e morto pochi giorni dopo, i Rosanero e i Leoni del Garda – primo club in Italia ad aver adottato un cane e a seguire un percorso di sensibilizzazione dedicato ai diritti degli animali – avevano infatti deciso di sostenere la LAV con una raccolta fondi ed un’attività dal forte valore simbolico, facendo scendere in campo – a distanza, nel fine settimana della 21esima giornata, lo scorso 20 gennaio – i due capitani con la special jersey dedicata a LAV.

Allo stadio Garilli di Piacenza, in occasione del match tra i due club, il prepartita sarà dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sugli animali. Ospite il vicepresidente nazionale LAV, Simone Stefani, originario proprio di Salò, accompagnato da alcuni volontari che incontreranno la mascotte dei Leoni del Garda, Leo, il setter di 13 anni portabandiera dei valori legati alla convivenza, alla responsabilità e alla tutela dei diritti degli animali che accompagnerà capitan Balestrero all’ingresso in campo. I due capitani dei club vivranno il cerimoniale pre-match indossando ancora la maglia speciale per ricordare a tutti l’impegno delle società e rilanciare l’asta attiva su CharityStars (la nota community a sostegno di cause benefiche) per raccogliere fondi da destinare a tutte le emergenze legate alla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali.