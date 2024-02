Gazzetta dello Sport: “Corini rilancia Di Mariano, le probabili formazioni di Feralpisalò-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Feralpisalò e Palermo.

C’è un ballottaggio che vivrà fino all’ultimo, per il resto la formazione che scenderà in campo a Piacenza contro la Feralpisalò non si discosterà da quellacol Bari. La novità potrebbe essere data dall’impiego di Di Mariano dall’inizio al posto di Insigne.

Corini potrebbe decidere in questo senso per la maggiore propensione dell’attaccante palermitano alle due fasi di gioco, in secondo luogo per l’ottima prestazione offerta contro il Bari al momento del suo ingresso in campo con la confezione dei due assist per Ceccaroni e Segre. E visto che a Catanzaro Di Mariano era già stato preferito al napoletano con esiti importanti, visto il cross vincete per il pari di Segre, non è da escludere che per la seconda trasferta il tecnico decida allo stesso modo. Non ci sarà Graves: contusione alla tibia destra.