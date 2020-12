«Mi chiedo come si possa andare avanti così…mi hanno chiamato Ghirelli, il presidente della Federcalcio Gravina, sono tutti disgustati e sgomenti per l’accaduto.

Non possiamo andare in giro con la scorta, hanno tolto la serenità a un giocatore serio e perbene come Gentile di svolgere il suo ruolo da professionista. Non so davvero adesso cosa potrà succedere, noi andremo avanti, ma così non si fa il bene del calcio a Foggia». Queste le parole del presidente del Foggia, Giorgio Felleca, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere dello Sport” in merito all’intimidazione a Gentile, capitano della squadra pugliese.