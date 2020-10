L’attaccante dell’Avellino, Giuseppe Fella, ha parlato a “Prima Tivvù” dopo la vittoria contro il Palermo.

«Sono felicissimo dell’esordio, la dedica del gol è per mia moglie, che ha scelto il numero. Appena arrivato mi hanno messo subito a mio agio, si vede che è una squadra importante e che compete per alti livelli. Sono contento del gol, farlo a Palermo è sempre bello, in uno stadio storico. Sono molto contento, devo solo lavorare e continuare così. Siamo una squadra forte e possiamo giocare per vincere con tutti».