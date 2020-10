Il tecnico dell’Avellino, Braglia, ha parlato dopo la vittoria sul Palermo ai microfoni di “Prima Tivvù”.

«Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita, hanno interpretato bene la gara e davvero complimenti. Vincere a Palermo è sempre difficile e siamo soddisfatti. Fella? Si è mosso in modo pericoloso, è un ragazzo che da sempre tutto, ha fatto un gran gol, sono contento anche di Santaniello e di come si sono mossi gli altri. Siamo di altra categoria? Sono tutte cavolate, secondo me ci sono almeno 5 squadre più forti di noi sulla carta e quindi non è giusto iniziare a dire queste cose».