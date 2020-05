Negli ultimi giorni ha lasciato molto discutere quanto scritto nel suo libro dal difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, sul suo ex compagno di squadra Felipe Melo. Il difensore della Nazionale di Roberto Mancini ha descritto il mediano brasiliano come il “peggio del peggio”. Non si è fatta attendere la replica dell’ex centrocampista della Fiorentina che tramite le storie Instagram ha voluto ricordare la sconfitta dei bianconeri contro il Galatarasay per 1-0, che sancì l’eliminazione dalla Champions League per la squadra torinese. In quel Galatarasaray militava proprio Felipe Melo, che tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di quel match con scritto “Godo ancora”. Di seguito la storia instagram: