L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. Come passa il tempo libero? «Facciamo spesso tornei alla Playstation fra noi quattro (Langella, Vaccaro e Ferrante): chi vince è il più forte, chi perde prende schiaffi. Prendo sempre il Psg di Neymar. Lui, anche nel calcio vero, è il mio idolo. Nessuno salta l’uomo con facilità come lui. Quando non giochiamo guardo film su Netflix, ma non sono un patito di serie tv. Non ho visto molto di Palermo, solo la zona del centro soprattutto quando mi viene a trovare Sara, la mia ragazza. Spero che la nostra storia vada avanti a lungo, magari l’anno prossimo potremmo andare a vivere insieme». Com’è il rapporto con i tifosi? «Mi piace molto: è bello che la gente ti riconosca. Su dieci persone otto ti fermano e ti chiedono una foto o la maglia. A Lecce non era così e questo mi ha colpito. Mi hanno già chiesto tantissime maglie, faccio il possibile ma non riesco ad accontentare tutti».