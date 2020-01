L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. Dall’impatto a Petralia alla sfida con il Savoia, cosa c’è in mezzo? «In ritiro al primo giorno non c’era niente, poi abbiamo fatto la prima amichevole e ho visto che la squadra era già un bel gruppo nonostante fosse stato creato dal nulla. Adesso non vedo l’ora di giocare in casa del Savoia e vincere. Loro aspettano un nostro sbaglio, ma se continuiamo così come stiamo lavorando adesso non sbagliamo più. E poi si deciderà tutto in casa loro. Abbiamo accusato un po’ di stanchezza, forse qualcuno pensava che avevamo già vinto e che era tutto facile. La serie D però è un campionato strano e difficile».