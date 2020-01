«La mia squadra è in ottima forma, veniamo da due vittorie contro Corigliano e Biancavilla. Il Palermo domenica forse sarà nervoso, perché i meravigliosi tifosi rosanero vogliono vincere e non vogliono più attendere per allungare sul Savoia. L’anno scorso il Bari ha fatto un cammino diverso. All’andata ho visto un ottimo Palermo, ma già mancava qualcosa all’epoca». Queste le parole del presidente del Roccella, Maurizio Misiti, rilasciate alla nostra redazione in merito alla sfida di domenica.