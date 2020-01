«Il Palermo non si può permettere queste disattenzioni, specialmente al Barbera, soprattutto con un avversario come il Savoia che si è avvicinato. Anzi a un minuto dalla fine della partita di domenica, si toccavano quasi con mano le due squadre. Adesso sono a tre punti di differenza dai rosanero, rispetto alla partita d’andata sarà tutta un’altra sfida». Queste le parole del presidente del Roccella, Maurizio Misiti, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito alla sfida contro il Palermo.