«Io pensavo che il Palermo in questo periodo avesse 7-8 punti di distacco, pensavo che i rosanero facessero un campionato a sè, invece non mi aspettavo questo calo. All’andata la squadra che mi è piaciuta di più è stata il Palermo, anche se era in fase di preparazione. Sinceramente non credevo che il Savoia si avvicinasse tanto al Palermo, noi a Torre Annunziata abbiamo perso, ma abbiamo fatto la nostra partita, perdendo all’ultimo minuto». Queste le parole del presidente del Roccella, Maurizio Misiti, rilasciate ai nostri microfoni in merito al calo del Palermo.